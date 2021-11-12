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Лавров заявил об агрессии НАТО по отношению к России

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НАТО ведет себя агрессивно по отношению к России. Об этом глава российского МИДа Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Париже 12 ноября.

Он добавил, что во внимание приняты и действия НАТО в Черном море.

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«Чему примеров за последние дни было множество — и с точки зрения развертывания дополнительных сил в акватории Черного моря, направления боевых кораблей в необычных масштабах в этот регион», — сказал он.

Также министр отметил, что Россия ценит стремление президента Франции Эммануэля Макрона к построению взаимовыгодных отношений с Москвой.

В рамках переговоров глав МИД РФ и Франции (Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана) и лидеров оборонных ведомств (Сергея Шойгу и Флоранс Парли), которые начались в Париже в формате «2+2», российской стороной было предложено рассмотреть пути выхода из тупика в отношении РФ и Евросоюза.

Переговоры в таком формате после семилетней паузы были возобновлены в сентябре 2019 года в Москве. Следующая встреча должна была состояться в сентябре 2020 года, однако Париж принял решение отложить ее проведение на неопределенный срок на волне кризиса в отношениях между Москвой и странами ЕС.

Накануне, 11 ноября, в Кремле заявили о беспокойстве Путина по вопросу учений НАТО в Черном море.

В настоящее время в черноморском регионе находятся американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney.

Депутат Европарламента французский политик Тьерри Мариани 11 ноября заявил, что присутствие кораблей ВМС США и маневры НАТО в Черном море у границ России являются явной провокацией. По его мнению, провокация организована госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом против России как «врага номер один».

10 ноября сообщалось, что разведывательная авиация Североатлантического альянса в последние сутки значительно увеличила интенсивность полетов у границ России в черноморском регионе. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Пентагон будет проводить операции, как «посчитает нужным».

8 ноября Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. Он отмечал, что действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в основополагающем акте Россия–НАТО.

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