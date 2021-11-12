Велопешеходную дорогу решили построить в Красноярске

Жители и гости Красноярска смогут пересечь большую часть города на самокатах и велосипедах. Начался поиск подрядчика для разработки проекта велопешеходной дороги по левому берегу от Гвардейского парка в Зеленой роще до Николаевского моста. Один из этапов проекта — создание пешеходного моста, который свяжет остров Татышев с Зеленой рощей.

«Пешком, на велосипеде, самокате, роликах можно будет пересечь 2/3 города, оставаясь в границах зеленой зоны. Перед проектировщиком поставлены задачи разработать не менее трех вариантов моста и определить трассировку подходов к нему. Ширина велопешеходной части должна составлять не менее 6,5 м, из них велосипедная часть не менее 2 м», — рассказала начальник отдела архитектурной среды управления архитектуры Елена Коробейникова.

Проект должен появиться к концу декабря, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Первую современную велодорожку начали обустраивать во Владивостоке на Русском острове. На стартовую часть реализации масштабного проекта выделено 60 млн рублей. В этом году на мысе Ахлестышева построят 0,9 км удобной и для пешеходов, и для велосипедистов дорожки. Работы затронут территорию от въезда с улицы Академика Касьянова (въезд на пляж Ахлестышева) по мысу Ахлестышева, а закончится маршрут, не доходя до лагеря серферов. Всего на Русском острове по проекту предусмотрено четыре этапа строительства велодорожек — от Канала до мыса Вятлина. Общая протяженность маршрута достигнет 18 км.