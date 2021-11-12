Студенты помогают сотрудникам медучреждений Хабаровского края

Более 700 студентов-медиков вышли на работу в лечебные организации Хабаровского края. Молодые специалисты помогают врачам в пунктах вакцинации и поликлиниках, а также в красной зоне. В медучреждениях региона работают 374 студента Хабаровского государственного медицинского колледжа имени Г.С. Макарова, а также почти 350 ординаторов из Дальневосточного государственного медицинского университета. Более 50 ординаторов трудятся в федеральных учреждениях в других субъектах ДФО.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, работающие студенты учатся в онлайн-режиме. Медуниверситет и колледж переведены на дистанционный режим работы в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

В резерве обучающихся остается еще 100–150 человек. Планируется проведение профориентационной работы со студентами младших курсов для привлечения их к волонтерской деятельности и на должности младшего медицинского персонала.