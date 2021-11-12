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Одного из основателей «Российской ЛГБТ-сети» признали СМИ-иноагентом

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Игоря Кочеткова, одного из основателей «Российской ЛГБТ-сети» (включена в реестр иноагентов), внесли в список СМИ-иноагентов. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил Минюст РФ на своем сайте.

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«12 ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Кочетков Игорь Викторович», — говорится в сообщении.

8 ноября Минюст РФ внес движение «Российская ЛГБТ-сеть» в реестр иноагентов.

Помимо «Российской ЛГБТ-сети» иноагентами числятся такие общественные организации, как движение «В защиту прав избирателей «Голос» и медиапроект «ОВД-инфо».

Отмечалось, что движение финансировалось из средств благотворительного фонда социально-правовой помощи «Сфера», который был признан иноагентом в 2016 году.

Движение получило в 2020–2021 годах из-за рубежа около 64 млн рублей, рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

Ранее в этот день Минюст включил в список иностранных агентов петербургского адвоката Ивана Павлова, объявленного в розыск по обвинению в разглашении тайны следствия по делу журналиста Ивана Сафронова, и его адвокатскую организацию «Команда 29».

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова. Комментируя возможность ускорения процесса изменения закона о СМИ-иноагентах, Песков сказал, что сначала надо дождаться начала работы нового состава парламента.

27 августа Песков сказал, что закон о СМИ-иноагентах действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Так он прокомментировал обращение журналистов к президенту России Владимиру Путину с требованием отказаться от практики включения СМИ в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций. Вместе с тем Песков отметил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.

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