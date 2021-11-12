Вышел тизер сериала «Секс в большом городе»

Вышел тизер продолжения «Секса в большом городе». Название американского мини-сериала «И просто так...». В центре сюжета — те же героини Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс, передает телеканал «Известия». Саманты Джонс, которую сыграла Ким Кэттролл, в проекте не будет. В сериале появятся два новых персонажа. Новый сезон будет состоять из 10 эпизодов по 30 минут. Сериал «И просто так...» выйдет на HBO Max 9 декабря.

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