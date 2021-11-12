Скончался один из пострадавших при стрельбе в дагестанском селе

Один из пострадавших при стрельбе в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана скончался. Об этом сообщает Минздрав региона 12 ноября.

«К сожалению, один из пострадавших скончался. Врачи в операционной за его жизнь боролись несколько часов»,— сказали ТАСС в пресс-службе ведомства, не уточнив, о ком из потерпевших идет речь.

Инцидент произошел ранее в пятницу. В следственном управлении СК РФ по Дагестану рассказали, что произошел конфликт из-за земельного спора между 62-летним местным жителем и имамом мечети. В итоге мужчина приехал к дому матери имама, где убил его, а также ранил его брата и сына.

Раненый сын погибшего имама оказал сопротивление и ударил нападавшего ножом. От полученного ранения стрелявший скончался.

Глава муниципального образования Махач Абдулкеримов, в свою очередь, рассказал «Известиям», что перестрелка носила бытовой характер, а не религиозный.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

В муфтияте Дагестана назвали убийство имама вопиющим случаем. По словам заместителя муфтия республики Абдуллы Салимова, особую тяжесть случившемуся преступлению придает убийство религиозного деятеля.