Новогодние фотовыставки под открытым небом организуют в Рязани

В Рязани продолжается подготовка к предстоящим новогодним праздникам. Как сообщили в администрации города, уже подготовлен основной план мероприятий.

По данным властей, в этом году сохранили традицию выбора главного новогоднего персонажа. Им стала Забава Путятишна.

На Лыбедском бульваре, улице Почтовой, в лесопарке и ЦПКиО организуют различные фотовыставки под открытым небом. С 26 декабря по улицам города будет курсировать «Забавный автобус». Он свяжет праздничные площадки в разных районах, пишет 62INFO.ru.

Также в этом году в Рязани впервые пройдет фестиваль ледовых скульптур. В качестве площадки выбрана территория на Лыбедском бульваре.

10 ноября пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что Кремль на Новый год украсит ель из подмосковного Щелкова. Высота дерева приравнивается к 28 м, диаметр ствола — 56 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 м. Спилить ель и доставить ее в Кремль планируется в середине декабря.