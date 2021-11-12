Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим из-за непогоды

Коммунальные и дорожные службы Московской области переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила пресс-служба регионального минтранса.

В Подмосковье действует экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. Ожидается, что в регионе выпадет до 3 см снега. По прогнозам специалистов, температура воздуха составит +1 градус, на дорогах возможна гололедица.

Специалисты проводят обработку противогололедными материалами и очистку проезжей части от снега. В первую очередь обрабатываться будут вылетные магистрали, а также участки с высокой интенсивностью движения, мосты, эстакады, путепроводы, крутые повороты, подъемы и спуски, пишет REGNUM.

По словам главы минтранса региона Алексея Гержика, минувшей ночью и утром обработано свыше 11,2 тыс. км дорог, на линии работает около 350 единиц спецтехники, сообщает телеканал «360». Кроме того, для уборки дорог, дворов и общественных пространств подготовлено более 2 тыс. единиц спецтехники.

Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, уборкой снега во дворах и на общественных территориях занимаются более 14,4 тыс. дворников и 1,2 тыс. единиц спецтехники. Он отметил, что коммунальные службы готовы к обильным снегопадам и ухудшению погоды. Ведется очистка выходов из подъездов, пешеходных дорожек, ведущих к остановкам транспорта и другим социально значимым объектам.

«Также важно качественно обрабатывать детские площадки, чтобы дети и родители могли с комфортом проводить на них время», — добавил Хайкин.

В минтрансе Подмосковья призывали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Обильный снегопад прошел утром 12 ноября в Москве. На вечер синоптики прогнозировали ледяной дождь, возможно образование гололедицы. Московских автомобилистов также призвали быть осторожными на дорогах.