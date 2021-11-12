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Районные больницы Сахалинской области получили новые автомобили

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Автопарк медицинских учреждений Сахалинской области в этом году пополнили 13 транспортных средств марки «Газель» и 12 автомобилей «Патриот». Автомобили В-класса скорой помощи оснащены современным оборудованием и предназначены для транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Работа «Патриотов» будет направлена на нужды районных больниц. Ключи от автомобилей главам ЦРБ вручил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает ИА SakhalinMedia. В машинах установлена инновационная система полного привода для обеспечения дополнительной надежности при движении на скользкой дороге и по бездорожью. Внутри салона есть место для многофункциональной каталки, кислородные баллоны, аппараты ИВЛ, дефибриллятор, кислородный концентратор, различные системы и наборы для оказания медпомощи.

В селе Дальнее в Сахалинской области построят поликлинику. Сумма контракта с подрядной организацией составит 761 млн рублей. Застройщика выберут по результатам конкурса. Поликлиника будет рассчитана на 120 посещений в смену. Посетителям будут доступны стоматологическое и рентгенологическое отделения, процедурная по забору крови и вакцинации, отделение функциональной диагностики и восстановительного лечения. Будет и дневной стационар с палатами на восемь мест.

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