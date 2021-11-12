Johnson & Johnson разделится на две части

Johnson & Johnson планирует разделить бизнес на две части, сообщает The Wall Street Journal. Американский концерн обособит выпуск лекарств от потребительских товаров. Две компании J&J появятся в течение 1,5–2 лет. Инвесторы восприняли новость крайне положительно, передает телеканал «Известия». После объявления о разделении акции компании подорожали на 5%. Цена выросла до $171,5 за штуку, позже она опустилась до $169,7. Ранее о планах разделиться на несколько компаний объявили General Electric и Toshiba.

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