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Продолжение сериала «Секс в большом городе» выйдет 9 декабря

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Продолжение известного американского сериала «Секс в большом городе» выйдет 9 декабря на стриминговой платформе HBO Max. Об этом говорится в видеозаписи, опубликованной 12 ноября на канале платформы в YouTube.

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«Сериал сосредоточится на Кэрри, Миранде и Шарлотте», — указано в описании к ролику.

Сериал, получивший название And Just Like That... ( «И вот так просто...»), расскажет о том, как живут полюбившиеся зрителям героини. В ленте они пройдут путь «от сложных реалий жизни и дружбы в возрасте 30 лет к еще более сложным реалиям жизни и дружбы в возрасте 50 лет».

Некоторые комментаторы выразили разочарование из-за того, что проект покинула Ким Кэтрол, сыгравшая роль Саманты. На экран вернутся три ключевые героини из четырех — Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотта (Кристин Дэвис) и Миранда (Синтия Никсон).

В июле стало известно, что сиквел «Секса в большом городе» продлят на второй сезон.

О том, что Кэтрол отказывается сниматься в продолжении сериала, в январе рассказали исполнительницы главных ролей. Также сообщалось, что в сериале появятся новые героини: азиатка, афроамериканка и небинарный персонаж латиноамериканского происхождения. Таким образом создатели хотят показать расовое многообразие Нью-Йорка

Сериал «Секс в большом городе», рассказывающий о жизни четырех одиноких подруг, живущих в Нью-Йорке, выходил на экраны с 1998 по 2004 год. Известно, что новый сериал будет основан на книге «Секс в большом городе» Кэндес Бушнелл и оригинальном сериале, созданном Дарреном Старом.

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