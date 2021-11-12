В Москве объявили победителей литературного конкурса имени Чуковского

В Москве объявили победителей литературного конкурса на соискание премии имени писателя Корнея Чуковского. Участие в конкурсе приняли детские писатели, поэты и переводчики, чьи работы были опубликованы в 2020–2021 годах. Об этом 12 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Конкурсанты боролись за победу в одной из шести номинаций. Лауреаты получат призы в размере 1 млн рублей.

«Завершился второй сезон конкурса. Интерес к нему растет вместе с количеством поданных заявок на участие. Премия знакомит читательскую аудиторию с талантливыми детскими писателями, поэтами и переводчиками со всей страны. От лица правительства Москвы благодарю участников и поздравляю победителей!» — сказала Сергунина, слова которой приводятся на сайте mos.ru.

Всего на участие в конкурсе было подано почти 680 заявок более чем из 50 регионов России, в шорт-лист премии вошли 28 конкурсантов.

В номинации «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет» победила Ксения Горбунова. Анна Игнатова стала лауреатом премии в категории «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет». В номинации «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет» награда досталась Наталье Карповой.

Юлия Симбирская выиграла в номинации «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет». Ксения Тименчик победила в номинации «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет».

Елена Леенсон стала лауреатом премии в категории «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от восьми до 12 лет».

Дмитрий Сиротин получил награду в категории «Лучшее произведение для детей по мнению читателей». Он набрал свыше 11,7 тыс. голосов пользователей.

Премию учредило правительство Москвы в 2020 году, чтобы поддержать талантливых авторов и переводчиков произведений для детей.

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