Глава Ставрополья пообещал решить проблемы обманутых дольщиков до 2024 года

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал восстановить права всех обманутых дольщиков до 2024 года. Об этом он заявил в Пятигорске, выступая перед дольщиками дома на улице Нежнова.

«Ставим целью довести дело до конца: по нашим планам уже в 2023 году права всех обманутых дольщиков в крае должны быть восстановлены», — цитирует Владимирова NewsTracker.

В пресс-службе губернатора рассказали, что только в 2021 году свое жилье должны получить более 400 участников долевого строительства. На сегодняшний день права восстановлены у 186 из них.

Застройщик дома на улице Нежнова в Пятигорске обанкротился в 2016 году. Работы были приостановлены. Достраивали объект на бюджетные средства. В ближайшее время квартиры в доме должны получить 39 семей.