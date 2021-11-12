Голикова заявила о более 300 тыс. коек для больных COVID-19 в России

Более 300 тыс. коек развернуто в России для больных коронавирусной инфекцией. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила на брифинге «О мерах по борьбе с COVID-19» в пятницу, 12 ноября.

«На сегодняшний день в Российской Федерации открыто 301,5 тыс. коек для лечения больных коронавирусом. Это даже несколько больше, чем в пик заболеваемости, который мы наблюдали в последний раз, — это было порядка 290 тыс. коек», — цитирует ее агентство городских новостей «Москва».

Также Голикова вновь призвала всех россиян привиться от COVID-19.

По словам вице-премьера, власти России рассчитывают достигнуть коллективного иммунитета в 80% с учетом сегодняшнего темпа вакцинации от коронавируса к июню 2022 года, сообщает телеканал «Звезда».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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