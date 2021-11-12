Прямой эфир
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Общество
В Петербурге впервые покажут Евангелие Достоевского
Мир
Байдена обвинили в расизме из-за его слов на Дне ветеранов
Мир
Катар будет представлять интересы США в Афганистане
Политика
В ГД внесли законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте и магазинах
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении поезда с грузовиком под Красноярском
Общество
Путин не исключил появления более опасных штаммов коронавируса
Общество
В Минздраве уточнили сроки получения QR-кода после прививки «Спутником Лайт»
Общество
Актер Пономаренко выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина
Общество
В Подмосковье задержали натравившего собаку на женщину водителя

В Подмосковье обокрали дом Тимура Родригеза

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области обокрали дом российского шоумена Тимура Родригеза. По данным «Известий», грабители залезли в дом артиста через дверь на террасе первого этажа.

Из дома артиста и его семьи украли 400 тыс. рублей, $45 тыс. и ювелирные украшения. Точная сумма ущерба устанавливается.

Воры могли влезть в дом Родригеза в деревне Глухово в период с 5 по 12 ноября.

Ранее, 8 ноября, в Волгограде по подозрению в серии разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций был задержан 24-летний мужчина. Злоумышленник несколько раз совершал нападения и смог украсть около 35 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021