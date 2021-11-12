В Подмосковье обокрали дом Тимура Родригеза

В Московской области обокрали дом российского шоумена Тимура Родригеза. По данным «Известий», грабители залезли в дом артиста через дверь на террасе первого этажа.

Из дома артиста и его семьи украли 400 тыс. рублей, $45 тыс. и ювелирные украшения. Точная сумма ущерба устанавливается.

Воры могли влезть в дом Родригеза в деревне Глухово в период с 5 по 12 ноября.

Ранее, 8 ноября, в Волгограде по подозрению в серии разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций был задержан 24-летний мужчина. Злоумышленник несколько раз совершал нападения и смог украсть около 35 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.