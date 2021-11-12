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Планировку территории под новую дорогу утвердили в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону утвердили документацию по планировке территории под строительство дороги на улице Береговой. Документ подписал и.о. главы горадминистрации Юрий Овчинников.

Как сообщают городские власти, дорога появится на участке от проспекта Богатяновский Спуск до улицы 13-я линия. Общая площадь, планируемая под строительство, составляет 32 га.

Работы пройдут в три этапа. Первый из них включает изменение границ морского порта в установленном законодательстве порядке, второй — строительство самой дороги, третий — благоустройство набережной с парковой зоной, уточняет RostovGazeta.

По данным агентства, дорога будет шестиполосной. Ее ширина составит 42 м, а протяженность — 2 км. Кроме того, будут предусмотрены тротуары и велодорожки.

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