Власти Оренбурга обещают до 2022 года засыпать опасный котлован

В Оренбурге до конца 2021 года должны начать засыпать котлован между улицами Советской и Пролетарской. Об этом сообщил глава комитета по управлению имуществом города Дмитрий Цветков.

«Урал56.Ру» напоминает, что в середине сентября в Оренбурге ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения этого котлована. У него начали осыпаться края, и возникла вероятность обрушения зданий, расположенных в этой зоне. На опасном участке ограничили движение транспорта и пешеходов.

По словам Цветкова, ликвидировать аварийный объект должна компания «ЗападноАбдулино». Однако до сих пор она никаких мер не приняла.

Ведется исполнительное производство. Продолжает действовать режим повышенной готовности.