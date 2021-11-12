Прямой эфир
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Общество
В Петербурге впервые покажут Евангелие Достоевского
Мир
Байдена обвинили в расизме из-за его слов на Дне ветеранов
Мир
Катар будет представлять интересы США в Афганистане
Политика
В ГД внесли законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте и магазинах
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении поезда с грузовиком под Красноярском
Общество
Путин не исключил появления более опасных штаммов коронавируса
Общество
В Минздраве уточнили сроки получения QR-кода после прививки «Спутником Лайт»
Общество
Актер Пономаренко выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина
Общество
В Подмосковье задержали натравившего собаку на женщину водителя

Власти Оренбурга обещают до 2022 года засыпать опасный котлован

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбурге до конца 2021 года должны начать засыпать котлован между улицами Советской и Пролетарской. Об этом сообщил глава комитета по управлению имуществом города Дмитрий Цветков.

«Урал56.Ру» напоминает, что в середине сентября в Оренбурге ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения этого котлована. У него начали осыпаться края, и возникла вероятность обрушения зданий, расположенных в этой зоне. На опасном участке ограничили движение транспорта и пешеходов.

По словам Цветкова, ликвидировать аварийный объект должна компания «ЗападноАбдулино». Однако до сих пор она никаких мер не приняла.

Ведется исполнительное производство. Продолжает действовать режим повышенной готовности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021