Зубов будет руководить сборной России по хоккею на Кубке Карьяла

Сергей Зубов заменит Олега Браташа в должности исполняющего обязанности главного тренера сборной России по хоккею на стартовом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Об этом стало известно 12 ноября.

«К сожалению, нужно было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома. Остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством, все дела по Кубку Карьяла передал нашему тренерскому штабу. Мои обязанности будет выполнять Сергей Александрович Зубов», — цитирует слова Браташа «Спорт-Экспресс».

По данным журналистов, Браташ покинул расположение команды по семейным обстоятельствам.

В структуре сборной России по хоккею Олег Браташ работает с 2015 года. Сейчас он является тренером молодежной сборной России. Браташ возглавил команду 14 октября, сменив на этом посту Игоря Ларионова. Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что Браташ будет руководить командой на Кубке Карьяла, так как в состав войдут преимущественно молодые хоккеисты.

51-летний Зубов был назначен ассистентом главного тренера сборной России по хоккею 24 сентября.

Ранее, будучи действующим игроком, он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Далласа», а, кроме того, завоевал олимпийское золото в 1992 году в составе объединенной команды. С 2011 по 2015 год он работал помощником главного тренера в петербургском СКА, с ноября 2015 года до июня 2016 года был главным тренером команды. Также возглавлял «Сочи» (2017–2019) и рижское «Динамо» (с 12 апреля по 21 октября 2021 года).

28 сентября Алексей Жамнов прокомментировал свое назначение главным тренером хоккейной сборной.

По его словам, возглавлять сборную России на Олимпийских играх и чемпионате мира — это огромная ответственность. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, и поэтому он не стал отказываться.