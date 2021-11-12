В ГД прокомментировали законопроект о QR-кодах в транспорте и магазинах

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов из партии «Единая Россия» заявил 12 ноября, что законопроект об обязательных QR-кодах в транспорте и магазинах, внесенный в ГД, направлен прежде всего на сохранение жизни и здоровья граждан.

«Суть этого законопроекта — защитить жизнь и здоровье наших граждан. Что же касается технической сути этого законопроекта, по большому счету ничего особенно не меняется. Те ограничения, связанные с сертификатами о вакцинации либо о перенесенной болезни, ПЦР-тестирование, которые дают право на посещение музеев, ресторанов, кафе и так далее, уже введены в подавляющем большинстве субъектов нашей страны»,— сказал он журналистам в ходе пресс-подхода.

По словам Хубезова, эти сертификаты позволяют сохранить жизнь и здоровье самим «антиваксерам», поскольку позволяют прервать цепочку заражений.

Предлагаемые законопроекты позволят главам регионов регламентировать, какие мероприятия могут посещать те, кто вакцинирован или переболел, и те, кто не прошел вакцинацию. Магазинов с товарами первой необходимости и аптек новшества не касаются, подчеркнул парламентарий. Кроме того, они не относятся к местным перевозкам, а касаются лишь поездов дальнего следования и воздушных перевозок.

Ранее в пятницу правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

В поддержку инициативы выступил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль. В беседе с «Известиями» он отметил, что остановить распространение коронавируса поможет только массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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