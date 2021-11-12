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Склад снарядов времен ВОВ обнаружили в Брянской области

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В Навлинском районе Брянской области обнаружены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Их нашли в лесу, недалеко от железнодорожной платформы Земляничное.

Информацию о находке передали в региональное управление МЧС. На место оперативно прибыла спецгруппа пожарно-спасательного центра. Всего снайперы изъяли и обезвредили 10 артиллерийских снарядов 152 и 122 мм, а также гранату РГД-33, пишет NASHBRYANSK.RU.

12 ноября сообщалось, что в Крыму спасатели уничтожили авиабомбу весом 500 кг, которая была найдена возле берега в Бахчисарайском районе. Фугасную авиабомбу ФАБ-500 обнаружили в 1,5 км от села Берегового. Боеприпас находился в 50 м от берега, на глубине 2,5 м.

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