Академик РАН Шевченко вспомнил достижения кардиолога Чазова

Заведующий сектором философии политики Института философии РАН, советник президента России Владимир Шевченко вспомнил достижения кардиолога, академика РАН Евгения Чазова, о смерти которого стало известно ранее в этот день, 12 ноября.

По словам Шевченко, Чазов создал разработку, которая «не снилась никому».

«Будем вспоминать этого человека как великого организатора медицины и всего прогрессивного, что особенно связано с кардиологией», — сказал академик в беседе с телеканалом «Звезда».

Он отметил, что Чазов помогал в лечении людям из правительства и центральных органов власти. Также его руками был создан центр по медицинскому обслуживанию, ставший «показательным для остальных».

«Тысячи людей прошли через его руки, через его центр кардиологический, через всё то, что он создавал», — заключил Шевченко.

Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет. Министерство здравоохранения РФ выразило глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога.

В ведомстве напомнили, что Чазов является создателем тромболитической терапии, которая позволила спасти миллионы жизней. За эту разработку в 1982 году он был удостоен Ленинской премии. Научные разработки академика РАН по лечению пациентов с инфарктами применяются в России, США и Европе.

Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила соболезнования в связи с кончиной академика РАН. Она отметила, что благодаря ему была создана самая совершенная в мире система лечения больных инфарктом миокарда.

Чазов в течение трех лет возглавлял Минздрав СССР, также под его руководством была создана научная кардиологическая школа. Ученый был сопредседателем движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», деятельность которого была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира.

Чазов стал лауреатом Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, премии Совета министров СССР и Государственной премии России. Кроме того, он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», Героем Социалистического Труда, получил четыре ордена Ленина, сообщается на сайте aif.ru.