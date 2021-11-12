Голикова рассказала об изменениях в сертификатах о вакцинации

Сертификаты привитых от коронавируса теперь содержат три позиции, сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова 12 ноября.

«Теперь сертификат вакцинированного содержит три позиции — это вакцинация или ревакцинация, перенесенная болезнь или медотвод», — указала она.

По словам Голиковой, при утверждении поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах будет установлен переходный период до 1 февраля 2022 года.

«Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года», — добавила Голикова.

Она также выразила мнение, что сертификат вакцинации от коронавирусной инфекции в России должен стать таким же документом, как паспорт. При этом Голикова указала на то, что в регионах наблюдается хорошая динамика по числу вакцинированных за сутки.

Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что ситуация с развитием пандемии коронавируса в России является достаточно сложной. Она отметила, что после нерабочей недели темпы распространения коронавируса снизились, однако в 61 регионе еще наблюдается рост.

12 ноября правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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