Прямой эфир
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
Общество
В Петербурге впервые покажут Евангелие Достоевского
Мир
Байдена обвинили в расизме из-за его слов на Дне ветеранов
Мир
Катар будет представлять интересы США в Афганистане
Политика
В ГД внесли законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте и магазинах
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении поезда с грузовиком под Красноярском
Общество
Путин не исключил появления более опасных штаммов коронавируса
Общество
В Минздраве уточнили сроки получения QR-кода после прививки «Спутником Лайт»
Общество
Актер Пономаренко выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина
Общество
В Подмосковье задержали натравившего собаку на женщину водителя

Дело возбудили в отношении натравившего собаку на женщину мужчины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который натравил собаку на женщину в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в пятницу, 12 ноября.

Возьмут к ноге: в России ужесточают правила выгула собак
Прогулка в неположенном месте может закончиться штрафом

Дело возбуждено по статье о хулиганстве. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, пишет агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции и передачи СК в настоящее время нет, пишет «Москва 24».

Инцидент произошел 25 октября. Водитель автомобиля чуть не сбил женщину, а когда та начала снимать видео инцидента на телефон, остановился, выпустил из машины собаку бойцовской породы с заднего сиденья, после чего натравил на потерпевшую, пытаясь отобрать мобильное устройство, отмечает телеканал «360».

Женщина обратилась в больницу с множественными укушенными ранами руки и плеча. От более серьезных последствий укусов животного ее спасла теплая одежда, сообщает телеканал «Звезда».

Подозреваемый 1986 года рождения ранее был задержан. Ему грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет, пишет НСН. Отмечалось, что ранее мужчина был судим. У него есть жена и ребенок.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021