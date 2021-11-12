Дело возбудили в отношении натравившего собаку на женщину мужчины

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который натравил собаку на женщину в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в пятницу, 12 ноября.

Дело возбуждено по статье о хулиганстве. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, пишет агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции и передачи СК в настоящее время нет, пишет «Москва 24».

Инцидент произошел 25 октября. Водитель автомобиля чуть не сбил женщину, а когда та начала снимать видео инцидента на телефон, остановился, выпустил из машины собаку бойцовской породы с заднего сиденья, после чего натравил на потерпевшую, пытаясь отобрать мобильное устройство, отмечает телеканал «360».

Женщина обратилась в больницу с множественными укушенными ранами руки и плеча. От более серьезных последствий укусов животного ее спасла теплая одежда, сообщает телеканал «Звезда».

Подозреваемый 1986 года рождения ранее был задержан. Ему грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет, пишет НСН. Отмечалось, что ранее мужчина был судим. У него есть жена и ребенок.