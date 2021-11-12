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Период ледостава начнется в Тамбовской области в ближайшие дни

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В Тамбовской области начинается период ледостава. В предстоящие выходные дни и в течение следующей недели температура как в дневные, так и в ночные часы будет опускаться до отрицательных значений. Возможны осадки в виде мокрого снега.

В ГУ МЧС по области отметили, что при подобной погоде на прудах и водохранилищах начинает образовываться ледяное покрытие. Этот период считается очень опасным. В ведомстве напомнили, что безопасная толщина льда для прохождения человека составляет 7 см, а для массовых катаний — 25 см.

В этот период водоемы, как правило, замерзают неравномерно. На озерах и прудах со стоячей водой лед появляется раньше, чем на реках, где его образованию мешает течение. В период с ноября по декабрь лед еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем он быстро нагревается от просачивающейся сквозь него талой воды и становится слабым, пишет ИА «ОнлайнТамбов».

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