Безопасность экскурсий к месту крушения Ан-26 проверят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи проверяют обстоятельства оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В СМИ опубликована информация об организации платных экскурсий к месту крушения Ан-26.



По данному факту сотрудники следкома по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводят процессуальную проверку, сообщает ИА AmurMedia. Самолет упал в Большехехцирском заповеднике, где обитают амурские тигры, медведи и другие хищники. Организаторы экскурсий, приводя людей в тайгу, подвергали их жизнь опасности.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском 22 сентября. Самолет совершал технический полет. 23 сентября в МЧС сообщили, что обломки Ан-26 обнаружили в районе Медвежьей сопки в процессе воздушных поисков с вертолета Ми-8. В авиакатастрофе погибли шесть специалистов из разных регионов России. Незадолго до падения самолет летел в режиме автопилота.