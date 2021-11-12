Путин: важно, чтобы искусственный интеллект работал на благо человека, а не во вред

Путин: важно, чтобы искусственный интеллект работал на благо человека, а не во вред

2021-11-12 18:53:20

2021-11-12 18:53:20

2021-11-12 18:53:20

2021-11-12 18:53:20

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru