Аэродромный комплекс начали реконструировать в Оренбурге

В аэропорту Оренбурга стартовали строительно-монтажные работы. Они продлятся до июня 2023 года, сообщает региональное правительство.

В планах — обновление взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона с площадкой, где с самолетов будут удалять обледенение.

Кроме того, планируется переоснастить здания командно-диспетчерского пункта, пожарного депо и производственно-диспетчерской службы. Также дополнительно построят семь новых трансформаторных подстанций, реконструируют водосточно-дренажную сеть с очистными сооружениями.

Комплекс оснастят современным светосигнальным и метеорологическим оборудованием, пишет 56orb.ru.

В середине сентября сообщалось, что в течение трех лет аэропорт Оренбурга ждут глобальные изменения. Общий объем вложений в проект ожидается в районе 7 млрд рублей. Паслер ранее заявлял, что реализация этого проекта снизит нагрузку с регионального бюджета в сумме 300 млн рублей, которые выделяются аэропорту для погашения задолженности по лизинговым платежам.