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В Подмосковье уровень коллективного иммунитета достиг почти 70%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Московской области достиг 68,4%. Соответствующие данные были опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

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При этом в Москве уровень коллективного иммунитета составляет 65,5%, передает НСН.

По данным на 12 ноября, первый компонент вакцины от коронавируса получили 4,13 млн жителей Подмосковья, обе прививки сделали 3,9 млн человек, пишет «Ридус». Охват тестированием составляет не менее 200 на 100 тыс. населения. По данным Роспотребнадзора, в регионе с начала пандемии было сделано 12 820 907 ПЦР-тестов.

При этом в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 уточнили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг 49%.

Ранее, 10 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для того, чтобы уровень коллективного иммунитета достиг 80%, необходимо, чтобы все россияне, которые не имеют медотвода, вакцинировались.

Вице-премьер подчеркнула, что для эффективной борьбы с COVID-19 необходим коллективный иммунитет 90–95%, однако в стране этот показатель определен на уровне 80%, сообщает телеканал «360».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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