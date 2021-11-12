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Катар будет представлять интересы США в Афганистане

Блинкен: Катар будет представлять интересы США в Афганистане
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Посольство Катара в Кабуле будет представлять интересы США в Афганистане. Соответствующее соглашение стороны подпишут в пятницу, 12 ноября, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Сегодня мы подписываем два новых соглашения», — заявил он на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Первый документ предполагает, что Катар в рамках своего диппредставительства создаст секцию интересов США, чтобы предоставлять некоторые консульские услуги и следить за состоянием и безопасностью дипломатических американских объектов в Афганистане.

«Второе соглашение придает официальный характер нашему партнерству с Катаром с целью облегчить перемещение афганцев, у которых есть специальные иммиграционные визы США», — добавил Блинкен.

8 ноября спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст рассказал, что Вашингтон готовится к новым переговорам с представителями «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Ранее, 9 октября, представители организации провели в Катаре переговоры с американскими дипломатами. Предметом обсуждения стала реализация Дохийского соглашения между Вашингтоном и талибами, а также сдерживание радикальных группировок в Афганистане и эвакуация иностранцев и афганцев из страны.

Ситуация в в Афганистане начала усугубляться, после того как США, находившиеся в стране с 2001 года, начали вывод своих войск и в августе его завершили. 15 августа талибы взяли Кабул. Они заявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.

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