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Байдена обвинили в расизме из-за его слов на Дне ветеранов

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Выступая 11 ноября в честь Дня ветеранов президент США Джо Байден своими словами о темнокожем баскетболисте, игроке так называемой Negro leagues, вызвал волну критики в свой адрес.

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«Я взял на вооружение подход великого негра — в то время питчера в Negro leagues — впоследствии он стал отличным питчером профи в Высшей лиге бейсбола после Джеки Робинсона. Его звали Сэтчел Пейдж»,— приводит слова американского лидера пресс-служба Белого дома.

Байден таким образом хотел подчеркнуть, что бейсболист, несмотря на возраст (47 лет), удачно бросил мяч и сам он намерен поступить соответствующим образом. Ремарка также относилась к отпраздновавшему 95-летие Дональду Блинкену, американскому посла и отцу госсекретаря Энтони Блинкена.

Выражение президента подверглось бурным обсуждениям в Соединенных Штатах. СМИ внесли его в список «самых значительных промахов» Байдена, а хештег RacistJoe попал в тренды американского Twitter.

Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, написал в Twitter: «Байден только что сказал именно то, что, я думаю, он сказал?!»

В конце мая 2020 года в США и Европе прошли массовые акции протеста против расизма под девизом Black Lives Matter. Поводом для волнений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота), применившими к нему силу.

В июне 2021 года американский суд приговорил экс-полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве Флойда, к 22,5 года тюремного заключения.

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