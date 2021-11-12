Опубликованы кадры с места убийства имама мечети в Дагестане

В распоряжении «Известий» 12 ноября появились кадры с места убийства имама мечети в дагестанском селе Аметеркмахи.

На видео заметны пятна крови на земле у дома, где и произошло убийство.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Дагестану рассказали, что произошел конфликт из-за земельного спора между 62-летним местным жителем и имамом мечети. В итоге мужчина приехал к дому матери имама, где убил его, а также ранил его брата и сына.

Раненый сын погибшего имама оказал сопротивление и ударил нападавшего ножом. От полученного ранения стрелявший скончался. Раненые госпитализированы.

Комментируя произошедшее «Известиям», глава муниципального образования Махач Абдулкеримов заявил, что перестрелка в селе Аметеркмахи Акушинского района носила бытовой характер, а не религиозный. Про его версии, стрелявший ранил брата имама, с котором у него был конфликт, и племянника убитого.

На месте происшествия было изъято несколько единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова. Возбуждено уголовное дело.