Названа дата премьеры нового кроссовера Suzuki SX4

Японская компания Suzuki 25 ноября представит компактный кроссовер S-Cross третьего поколения, который в России продается под названием SX4.

Как сообщает 12 ноября Carscoops, автомобиль получит совершенно новый дизайн, гибридную силовую установку, а также расширенный комплекс систем безопасности.

По данным издания, модель оснастили 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который заменит прежний двигатель рабочим объемом 1,4 л. Мотор получил технологию «мягкий гибрид»: вместе с основным двигателем работает маленький электромотор, который помогает автомобилю трогаться с места, а также выполняет роль стартера и генератора.

Остальные подробности об автомобиле станут известны во время премьеры.

17 сентября сообщалось, что Suzuki представила модернизированный внедорожник Jimny.

Модель в модификации с четырехступенчатой автоматической коробкой передач обзавелась системой «старт-стоп», которая автоматически выключает мотор во время остановок. Это позволяет экономить топливо и уменьшает количество вредных выбросов. При этом функция работает только во время езды в режиме с двумя ведущими колесами.