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Полицейские начали поиски пропавших в Подмосковье иностранных студентов

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Правоохранители ищут пропавших в Подмосковье шестерых студентов-иностранцев. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

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«Поступило заявление от руководителя одного из институтов города о том, что из общежития образовательного учреждения в (Пущино. — Ред.) ушли и до настоящего времени не вернулись шестеро студентов-иностранцев. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчин», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ведомство начало доследственную проверку по данному факту. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители разыскивают студентов Пущинского государственного естественно-научного института из Шри-Ланки, сообщил 12 ноября источник РЕН ТВ.

По его словам, последний раз иностранцев видели 30 октября. Он также отметил, что эти студенты часто прогуливают занятия, а сейчас, вероятно, находятся в Москве.

27 октября суд приговорил 22-летнего волгоградца Виталия Васильева к 19 годам колонии строгого режима за убийство несовершеннолетнего иностранного студента.

Преступление было совершено ночью 13 июня 2020 года в центре Волгограда. Тогда был убит 17-летний студент из Азербайджана, обучавшийся в медицинском университете города. По данным СК РФ, на убитого было совершено нападение, когда он шел в студенческое общежитие. Пострадавший скончался на месте от полученных ранений. Позднее правоохранители задержали Васильева в Смоленске по подозрению в убийстве. По информации следствия, он собирался скрыться на территории Белоруссии.

14 октября студент МГУ погиб, выпав из окна с 14-го этаже общежития на юго-западе Москвы.

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