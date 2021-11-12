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Кириенко оценил действующую в РФ систему подготовки управленцев

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Действующая в России система подготовки управленческих кадров является хорошей, так как будущие губернаторы получают опыт работы в сельском хозяйстве, бизнесе или промышленности. Об этом 12 ноября заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с участниками финала всероссийского конкурса «Большая перемена» (проект АНО «Россия — страна возможностей»).

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«Вот хорошая система, которая сейчас: то, что сейчас президент последовательно развивает кадровый резерв. Она построена на том, что человек поработал в промышленности, его забрали и дали возможность поработать на муниципальном, региональном уровне», — сказал Кириенко.

Кириенко уточнил, что по программе управленец идет работать в бизнес или промышленность, а также должен получить опыт работы в федеральном министерстве, чтобы стать губернатором или мэром.

Как уточнил Кириенко, тем, кто не знает о работе промышленности, бизнеса и сельского хозяйства, будет сложно занимать должность в государственном управлении.

Как сообщалось 17 июня, более 300 управленцев со всей страны прошли программу развития кадрового управленческого резерва, которую также называют «школа губернаторов». Пятеро выпускников программы были назначены федеральными министрами, многие другие — мэрами городов, топ-менеджерами крупнейших компаний, а 39 выпускников программы в настоящий момент возглавляют регионы России, заявил тогда президент России Владимир Путин.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ корпоративного университета Сбербанка, московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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