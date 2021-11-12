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В НАТО выразили солидарность Польше в связи с миграционным кризисом

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Североатлантический альянс выражает полную солидарность с Польшей, Литвой и Латвией в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией и призывает Минск воздержаться от эскалации ситуации. Об этом в пятницу, 12 ноября, говорится в заявлении НАТО.

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«Страны НАТО полностью солидарны с Польшей, Латвией, Литвой и другими государствами, затронутыми этой ситуацией, и поддерживают меры (по охране границ. — Ред.), основанные на фундаментальных правах и международных нормах и принятые странами альянса в индивидуальном и коллективном порядке», — говорится в заявлении.

В НАТО полагают, что Минск якобы «из соображений политического характера продолжает использовать искусственно созданную проблему нелегальной миграции в рамках гибридных действий, нацеленных против Польши, Литвы и Латвии».

Ранее в этот день несколько мигрантов прорвались в Польшу на КПП «Брузги», однако позднее были задержаны. Позднее глава минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что инженерные войска Великобритании помогут укрепить заграждения на польско-белорусской границе.

При этом зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич призвал Польшу принять беженцев, прорвавшихся через границу, а также всех, кто остался рядом с ней.

12 ноября в лагерь на границе прибыла новая группа мигрантов из нескольких сотен человек.

Накануне Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Евросоюз в настоящий момент обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. В Минске же подчеркивают, что не имеют отношения к кризису с мигрантами и именно европейская политика привела к такому положению дел.

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