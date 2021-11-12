Прямой эфир
Общество
ВС РФ рассказал о праве мужа на половину зарплаты жены после развода
Общество
Путин не исключил появления более опасных штаммов коронавируса
Мир
«Газпром» перевыполнит план по транзиту газа через Украину в 2021 году
Общество
В Минздраве уточнили сроки получения QR-кода после прививки «Спутником Лайт»
Общество
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Общество
В Подмосковье задержали натравившего собаку на женщину водителя
Туризм
Ростуризм исключил Mouzenidis Travel из реестра туроператоров
Мир
Американский эксперт указал на стремление НАТО обострить отношения РФ и Украины
Общество
Умер академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Чазов
Общество
В Кузбассе введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

Жителей Башкортостана предупредили о снегопадах и похолодании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики сообщили о наступлении зимы на территории Башкортостана. В ближайшие дни в республике ожидаются снегопады, а также наступит похолодание.

Согласно прогнозам, снег будет идти до 14 ноября в разных районах. На дорогах образуется снежный накат, местами образуются снежные заносы. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

В Башгидромете отметили, что снег в республике в этом году выпадает на 3–5 дней позже обычного. Температура воздуха в ближайшие дни будет опускаться до –8 градусов по ночам и до –4 градусов в дневные часы.

Во второй декаде ноября среднесуточная температура воздуха может оказаться на один градус ниже нормы.

Ранее в этот день «желтый» уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области. В регионе ожидается метель, на дорогах образуется гололедица.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021