Жителей Башкортостана предупредили о снегопадах и похолодании

Синоптики сообщили о наступлении зимы на территории Башкортостана. В ближайшие дни в республике ожидаются снегопады, а также наступит похолодание.

Согласно прогнозам, снег будет идти до 14 ноября в разных районах. На дорогах образуется снежный накат, местами образуются снежные заносы. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

В Башгидромете отметили, что снег в республике в этом году выпадает на 3–5 дней позже обычного. Температура воздуха в ближайшие дни будет опускаться до –8 градусов по ночам и до –4 градусов в дневные часы.

Во второй декаде ноября среднесуточная температура воздуха может оказаться на один градус ниже нормы.

Ранее в этот день «желтый» уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области. В регионе ожидается метель, на дорогах образуется гололедица.