Актер Пономаренко выразил соболезнования в связи со смертью Коклюшкина

Телеведущий, актер и юморист Валерий Пономаренко прокомментировал сообщения о смерти сатирика Виктора Коклюшкина.

«Это был замечательный человек, добрый. Всегда нам, молодым, подсказывал, что и как», — рассказал Пономаренко RT.

Актер назвал Коклюшкина великим писателем, драматургом и сатириком, который писал «смешные и актуальные вещи, всегда в ногу со временем».

О смерти Виктора Коклюшкина стало известно 12 ноября. Свою литературную деятельность сатирик начал в 1969 году с публикации юмористических рассказов в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты». Его сочинения появлялись и в других газетах и журналах. С 1980 года начал писать уже для эстрады, отмечает телеканал «360».

Коклюшкин выступал и как автор-исполнитель, регулярно принимал участие в юмористических телевизионных передачах, пишет REGNUM.

Юморист Михаил Вашуков рассказал, что Коклюшкин писал свои юмористические произведения на основе жизненных ситуаций, и ему очень хорошо удавалось выделять наиболее смешные нюансы жизни.