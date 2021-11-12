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«Ъ»: данные 500 тыс. россиян с фальшивыми справками о вакцинации выставили на продажу

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Данные более 500 тыс. жителей московского региона, которые приобрели поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тесты, выставили на продажу на теневых ресурсах интернета. Об этом 12 ноября сообщает «Коммерсант».

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Так, один из продавцов документов рассказал, что база из одной тысячи строк стоит около 8,5 тыс. рублей. В этой базе есть паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, адреса жительства и сведения о датах получения сертификатов.

Кроме того, на продажу были выставлены персональные данные ОМС. Стоимость информации об одном человеке достигает 30–40 рублей, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что попавшим в слитую в Сеть базу может грозить уголовная ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка документов».

Ранее, 12 ноября, Роскомнадзор сообщил, что заблокировал 4668 ресурсов с фейковыми QR-кодами или поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. При этом отмечалось, что количество сайтов, предоставляющих поддельные сертификаты, возросло за последний месяц, — 738 в ноябре по сравнению с 562 в октябре.

8 ноября стало известно, что россияне начнут получать сертификат о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании нового образца. Он будет единым для всех регионов и будет заноситься в федеральную базу данных о прививках, что снизит вероятность его подделки. Полученные ранее сертификаты автоматически будут переоформлены на портале «Госуслуги» до 1 марта 2022 года.

14 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии. По его словам, необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования как в традиционных, так и в новых СМИ.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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