Путин не исключил появления более опасных штаммов коронавируса

Президент России Владимир Путин 12 ноября не исключил, что могут появиться новые, более опасные штаммы коронавируса. Об этом Путин заявил на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в формате видеоконференции.

«В Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом сохраняется множество социально-экономических и других проблем, о которых вы, уважаемые коллеги, уже говорили, да и сам коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции», — сказал Путин.

Необходимо приложить все усилия, чтобы укрепить системы здравоохранения стран, добавил российский лидер.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил ранее в этот день, что для победы над «Дельта»-штаммом необходимо поддерживать в крови высокий уровень антител.

По его словам, при распространении предыдущих штаммов, в том числе уханьского, согласно предположениям, достаточно было ревакцинироваться раз в год, а возможно, и в полтора. В случае с «Дельта»-штаммом требуется более частая ревакцинация.

В тот же день доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что Россия сможет преодолеть пандемию коронавируса в 2022 году при условии вакцинации большей части населения страны. Он обратил внимание на то, что вирус, конечно, никуда не денется и вспышки всё равно останутся.

Ранее, 11 ноября, врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заметил, что именно повторная вакцинация дает ударную дозу антител для защиты организма. При этом является самым безопасным способом подстегнуть иммунную систему, добавил специалист.

9 ноября врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал «Спутник V» самым эффективным препаратом при ревакцинации от коронавируса. По его словам, если вакцинация проходила другим препаратом, а ревакцинация «Спутником V», то побочных эффектов никаких не будет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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