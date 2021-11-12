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Россельхознадзор разрешил возобновить ввоз томатов из Узбекистана

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Россельхознадзор разрешил возобновить ввоз томатов с шести предприятий Ташкентской области Республики Узбекистан. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 12 ноября.

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«Россельхознадзор с 15 ноября 2021 года под гарантии Государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан разрешает поставки в Россию томатов с шести узбекских предприятий (Ташкентская область)», — говорится в тексте.

13 апреля Россельхознадзор разрешил ввоз перцев и томатов с нескольких предприятий Узбекистана, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата, передает RT.

Ранее, с 19 января, Россельхознадзор частично снял ограничения на ввоз томатов и перцев из Казахстана. Решение о снятии ограничений было принято на основании договоренностей и по результатам анализа сведений о проведенных карантинных мероприятиях.

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