Россельхознадзор разрешил возобновить ввоз томатов из Узбекистана

Россельхознадзор разрешил возобновить ввоз томатов с шести предприятий Ташкентской области Республики Узбекистан. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 12 ноября.

«Россельхознадзор с 15 ноября 2021 года под гарантии Государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан разрешает поставки в Россию томатов с шести узбекских предприятий (Ташкентская область)», — говорится в тексте.

13 апреля Россельхознадзор разрешил ввоз перцев и томатов с нескольких предприятий Узбекистана, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата, передает RT.

Ранее, с 19 января, Россельхознадзор частично снял ограничения на ввоз томатов и перцев из Казахстана. Решение о снятии ограничений было принято на основании договоренностей и по результатам анализа сведений о проведенных карантинных мероприятиях.