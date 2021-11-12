В бундестаге оценили слова Лукашенко об остановке транзита газа в Европу

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Норберт Кляйнвехтер в пятницу, 12 ноября, в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита российского газа через трубопровод Ямал–Европа.

«Последняя угроза отключить в Германии природный газ является выражением политики хаоса. Это проблема не только ее западных соседей, но и ее российских поставщиков. <…> Федеральное правительство должно действовать осмотрительно, а Лукашенко должен прекратить оказывать давление», — сказал он.

По словам немецкого политика, эту ситуацию можно решить, в том числе путем скорого ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», а также объявив мигрантам о том, что Германия не будет их принимать.

Накануне Лукашенко, комментируя возможные новые санкции ЕС против Минска, напомнил, что через белорусскую территорию проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа и осуществляется транзит газа в ЕС, который может быть остановлен.

Как заявила представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград, правительство Германии с сожалением приняло к сведению слова Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия была и будет страной, выполняющей обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и контрактным обязательствам, добавив, что заявление Лукашенко не согласовывалось с Кремлем.

Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс сообщила, что диалог между Евросоюзом и официальным Минском с целью разработки дорожной карты может стать выходом из ситуации с мигрантами на границе.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

Со стороны Польши границу усилили военными, полицейскими и сотрудниками спецслужб. Евросоюз в настоящее время обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса.

В Минске подчеркивают, что не имеют отношения к кризису с мигрантами и именно политика Брюсселя привела к такому положению дел.