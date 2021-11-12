Камеры засняли сотрудника ДПС после выстрела в голову своей дочери

Камера видеонаблюдения засняла сотрудника ДПС после того, как он выстрелил в голову своей дочери в машине такси. Видео в пятницу, 12 ноября, есть в распоряжении «Известий».

На записи видно, как мужчина, шатаясь, удаляется от автомобиля.

По версии следствия, 11 ноября сотрудник ДПС в состоянии алкогольного опьянения выстрелил своей 20-летней дочери в голову в момент поездки в такси в Сергиевом Посаде.

Выстрел был произведен из травматического пистолета. Девушку госпитализировали. У нее пулевое ранение, открытая черепно-мозговая травма и перелом височной кости.

После инцидента мужчина вышел из машины и скрылся, позднее его задержали. Сотруднику ДПС предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Перед происшествием пострадавшая опубликовала совместное с отцом видео. На кадрах мужчина и девушка позируют перед камерой в обнимку. По некоторым данным, они вместе посещали мероприятие в ресторане.