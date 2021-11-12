Пять человек погибли при столкновении поезда с грузовиком под Красноярском

Поезд столкнулся с «Газелью» на переезде в Красноярском крае. По данным «Известий», погибли пять человек.

Инцидент произошел 12 ноября в городе Лесосибирске Енисейского районе. Два человека пострадали. Детей среди погибших и раненых нет.

Водитель автомобиля оказался на железнодорожных путях, а машинист поезд не успел затормозить. Как пишут очевидцы в соцсетях, поезд протащил машину по рельсам.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, 8 ноября, корреспондент «Известий» сообщил, что пассажирский поезд и асфальтоукладчик столкнулись в Северной Осетии, водитель спецтехники погиб. Речь идет о составе Владикавказ–Адлер.