Новую ветеринарную лабораторию откроют в Псковской области

Новая ветеринарная лаборатория появится в Псковской области. Такую информацию озвучили в администрации региона.

О мерах по ликвидации очагов африканской чумы свиней (АЧС) и сложившейся ситуации губернатор Михаил Ведерников рассказал в рамках заседания постоянно действующей противоэпизоотической комиссии правительства РФ, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко. По словам главы Псковской области, в регионе принят комплекс мер по противодействию распространению вируса. Карантины уже отменены на предприятиях в Островском и Порховском районах. Меры по предупреждению АЧС усилены на всех предприятиях. Вокруг комплексов сформированы буферные зоны радиусом 10 км, где регулируется численность диких кабанов. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

Ведерников рассказал о планах по модернизации ветеринарной службы. Для ветлаборатории закуплена часть специализированного оборудования, в том числе инсинератор, гематологический анализатор и газовый хроматограф. Также в бюджете заложена закупка дезинфицирующих средств и автотранспорта. Прорабатывается возможность строительства нового здания, где разместятся клиника, ветлаборатория, а также двух новых ветеринарных пунктов.