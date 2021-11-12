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Курс евро превысил 83 рубля впервые с 5 ноября

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу вырос в моменте на 1,29% к закрытию предыдущей сессии, до 83,025 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки 12 ноября.

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В последний раз курс европейской валюты торговался выше 83 рублей 5 ноября.

К 17:32 мск евро замедлил рост до 82,76 рубля.

Доллар США прибавил 0,71% в ходе пятничных торгов, составив на 17:32 мск 72,34 рубля.

В начале ноября на биржевых торгах курсы евро и доллара начали расти. Стоимость американской валюты достигла 72 рублей впервые с начала октября. 1 ноября стоимость евро превысила 83 рубля.

Кроме того, на торгах 12 ноября падает по основным индексам российский рынок акций на фоне геополитических рисков и дешевеющей нефти: индекс Мосбиржи опустился ниже 4100 пунктов впервые с 1 октября, а долларовый индекс РТС — ниже 1800 пунктов впервые с 5 октября.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» рассказал «РИА Новости», что более слабая динамика российского рынка может быть обусловлена увеличением геополитических рисков из-за ситуации на границе Белоруссии и Польши. По его словам, это повышает «актуальность фактора пятницы», когда инвесторы сокращают позиции в акциях из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных.

Ситуация с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесополосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их в Евросоюз.

ЕС в настоящее время обсуждает расширение санкций против Минска из-за миграционного кризиса. В Республике Беларусь отмечали, что не имеют отношения к кризису с мигрантами и что именно европейская политика привела к такому положению дел.

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