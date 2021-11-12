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Военнослужащего заподозрили в изнасиловании коллеги во Франции

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Военнослужащий во Франции подозревается в изнасиловании коллеги в Елисейском дворце, сообщает 12 ноября France Info со ссылкой на источник.

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Правоохранители организовали проверку после того, как получили соответствующую жалобу от самой женщины. Как пишут местные СМИ, обвиняемым по делу является один из солдат.

При этом уточняется, что расследование началось еще в июле.

«Как только факты были доведены до сведения властей, меры были немедленно приняты. Осуществляется поддержка и сопровождение потерпевшей, обвиняемый немедленно размещен вдали от Елисейского дворца», — рассказал источник.

1 октября стало известно, что бывший французский полицейский Франсуа Веров покончил с собой в окрестностях Монпелье. В предсмертной записке 59-летний экс-сотрудник полиции признался в совершении многочисленных преступлений. Самоубийству полицейского предшествовало то, что его вызвали на допрос в связи с подозрением в совершении серии громких убийств и изнасилований, совершенных с 1983 по 1994 год.

В сентябре завершилось расследование дела об изнасиловании, возбужденного в отношении главы МВД Франции Жеральда Дарманена. Теперь у прокуратуры есть три месяца на то, чтобы сформулировать свою позицию по данному делу. По данным следствия, глава МВД Франции, который на тот момент занимал пост министра государственного действия и госфинансов в правительстве Эдуара Филиппа, совершил сексуальное насилие по отношению к Софи Паттерсон-Спац, а также злоупотреблял ее доверием.

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