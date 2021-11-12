Военнослужащего заподозрили в изнасиловании коллеги во Франции

Военнослужащий во Франции подозревается в изнасиловании коллеги в Елисейском дворце, сообщает 12 ноября France Info со ссылкой на источник.

Правоохранители организовали проверку после того, как получили соответствующую жалобу от самой женщины. Как пишут местные СМИ, обвиняемым по делу является один из солдат.

При этом уточняется, что расследование началось еще в июле.

«Как только факты были доведены до сведения властей, меры были немедленно приняты. Осуществляется поддержка и сопровождение потерпевшей, обвиняемый немедленно размещен вдали от Елисейского дворца», — рассказал источник.

1 октября стало известно, что бывший французский полицейский Франсуа Веров покончил с собой в окрестностях Монпелье. В предсмертной записке 59-летний экс-сотрудник полиции признался в совершении многочисленных преступлений. Самоубийству полицейского предшествовало то, что его вызвали на допрос в связи с подозрением в совершении серии громких убийств и изнасилований, совершенных с 1983 по 1994 год.

В сентябре завершилось расследование дела об изнасиловании, возбужденного в отношении главы МВД Франции Жеральда Дарманена. Теперь у прокуратуры есть три месяца на то, чтобы сформулировать свою позицию по данному делу. По данным следствия, глава МВД Франции, который на тот момент занимал пост министра государственного действия и госфинансов в правительстве Эдуара Филиппа, совершил сексуальное насилие по отношению к Софи Паттерсон-Спац, а также злоупотреблял ее доверием.