В Нижегородской области шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом

Шесть человек пострадали в Нижегородской области на трассе Богородск — Ключищи после того, как рейсовый автобус съехал с дороги. Об этом сообщили в пятницу, 12 ноября, в региональном управлении МВД России.

«По предварительной информации, установлено, что 12 ноября на шестом километре автодороги Богородск — Ключищи водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги (без дальнейшего опрокидывания)», — говорится в сообщении.

После аварии шесть из десяти пассажиров обратились за медицинской помощью, передает RT.

Накануне ДТП произошло на 27-м км автодороги Володарск–Ильино в Нижегородской области, сообщает телеканал «360». В салоне пассажирского автобуса находились 17 человек. Семерых пострадавших доставили в ближайшие медучреждения. Прокуратура организовала проверку после аварии.

ДТП могло произойти из-за того, что водитель выбрал скорость движения, не соответствующую погодным условиям.