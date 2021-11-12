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В Нижегородской области шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом

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Шесть человек пострадали в Нижегородской области на трассе Богородск — Ключищи после того, как рейсовый автобус съехал с дороги. Об этом сообщили в пятницу, 12 ноября, в региональном управлении МВД России.

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«По предварительной информации, установлено, что 12 ноября на шестом километре автодороги Богородск — Ключищи водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги (без дальнейшего опрокидывания)», — говорится в сообщении.

После аварии шесть из десяти пассажиров обратились за медицинской помощью, передает RT.

Накануне ДТП произошло на 27-м км автодороги Володарск–Ильино в Нижегородской области, сообщает телеканал «360». В салоне пассажирского автобуса находились 17 человек. Семерых пострадавших доставили в ближайшие медучреждения. Прокуратура организовала проверку после аварии.

ДТП могло произойти из-за того, что водитель выбрал скорость движения, не соответствующую погодным условиям.

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