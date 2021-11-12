Двое детей утонули в озере в Оренбурге

Двое детей, гулявших по замерзшему озеру в Оренбурге без сопровождения взрослых, провалились под лед. Местный житель достал их тела из водоема. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России в пятницу, 12 ноября.

«Утром двое несовершеннолетних 2015 и 2017 годов рождения без сопровождения взрослых отправились на прогулку к водоему. Позже они были обнаружены утонувшими и извлечены из водоема местным жителем», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что на месте происшествия были обнаружены следы, «предположительно, свидетельствующие о том, что дети гуляли по льду и провалились под лед», передает RT. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне стало известно, что двое мужчин на Камчатке погибли при попытке пересечь реку на внедорожнике. Трагедия произошла 7 ноября на реке Плотникова в Усть-Большерецком районе. Трое мужчин направлялись на охоту на внедорожнике марки Toyota Hilux Surf. В ходе переправы через реку автомобиль начало сносить на правый бок и на глубину. 73-летний мужчина смог выбраться из машины, а двое других утонули, пишет Life.Ru. Погибшими оказались 55-летний водитель и 59-летний пассажир.