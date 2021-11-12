Детский сад на 250 мест возведут в подмосковном Реутове

Детский сад на 250 мест будет построен в Реутове Московской области. Сдача объекта намечена на 2023 год. Новый детсад будет возведен в микрорайоне 10А Реутова. Первый камень заложили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Учреждение будет рассчитано на 12 дошкольных групп, информирует портал «Подмосковье сегодня». Игорь Брынцалов отметил, что в Московской области не только строятся новые сады, но и активно ремонтируются существующие, а также происходит выкуп помещений с последующей перестройкой под новые функции.

Детский сад на 360 мест возведут в Ленинском городском округе Подмосковья. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. На огороженной территории сформируют две функциональные зоны — спортивную с двумя площадками и игровую. Застройщик возведет образовательное учреждение за счет внебюджетных источников финансирования. Всего в ЖК будет построено девять школ, 18 детских садов, а также поликлиника и ФОК.