Главный врач олимпийской команды РФ рассказал о травме фигуристки Усачевой

После того, как российская фигуристка Дарья Усачева снялась с четвертого этапа серии Гран-при в Японии из-за травмы во время разминки перед короткой программой, в ряде СМИ появилась информация о том, что у спортсменки диагностировали перелом бедра. Сообщения прессы 12 ноября прокомментировал в интервью «Газете.Ru» главный врач олимпийской команды РФ и директор Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Андрей Жолинский

Он призвал не торопиться с выводами и отметил, что на данный момент сведения о характере травмы Усачевой не являются подтвержденными. При этом специалист воздержался от прогнозов относительно сроков восстановления фигуристки.

«Данные о переломе никак не подтверждены, и пока мы говорим о повреждении связочного аппарата. Чтобы о чем-то говорить, мы сначала должны дождаться Дарью — 15-го числа она прилетит в Россию, и мы сразу же начнем ее обследование. Соответственно, о сроках восстановления и о тактике лечения мы будем говорить только после того, как она вернется и пройдет обследование в РФ», — сказал Жолинский.

Он также сообщил, что российская сторона сделала запрос на данные медицинских исследований Усачевой в Токио.

В то же время главный врач олимпийской команды России призвал не искать закономерности в травматизме спортсменок из группы тренера Этери Тутберидзе. Так, по его мнению, недавнее снятие с Гран-при Японии из-за травмы фигуристки Александры Трусовой никак не связано с текущими событиями. В этой связи медик призвал не рассуждать о наложенных на девушек запредельных нагрузках.

«Я бы не говорил о каких-то сверхурочных нагрузках в группе Тутберидзе. Просто спорт высших достижений — это всегда большие нагрузки и напряженные тренировки. Как случилось, так случилось», — резюмировал Жолинский.

О том, что фигуристка Дарья Усачева снялась с Гран-при Японии из-за травмы, стало известно ранее в пятницу. Во время разминки спортсменка зашла на тройной флип, но не докрутила прыжок и упала. После падения уйти с катка самостоятельно девушка не смогла и покинула его на руках врача сборной России Филиппа Шветского.